Mützenich - David Senf, der Beste an der Donnerbüchse

Mützenich.

Ob es nun an der imposanten Anfeuerung seines Nachbarschafts-Fan-Clubs „Kreisch am Teich“ oder eher an seiner eigenen Treffsicherheit lag, dürfte ihm ziemlich egal sein. Jedenfalls holte David Senf mit dem 40. Schuss aus der Donnerbüchse den Vogel von der Stange und kürte sich nach 2010 zum zweiten Mal zum Schützenkönig von Mützenich.