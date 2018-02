Nordeifel.

Am Dienstag suchten die Mitarbeiter des Wasserversorgungszweckverbandes Perlenbach nach einem Rohrbruch in Kalterherberg, und geübt wie die Bautrupps des Nordeifeler Wasserversorgers nun einmal bei der Schadenssuche sind, war die Fehlerquelle schnell gefunden. In diesen Tagen gilt die erhöhte Aufmerksamkeit dem Leitungsnetz, denn auch im Versorgungsgebiet des Wasserwerks regiert der Dauerfrost.