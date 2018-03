Imgenbroich - „Dash“: Sie gehören zur Tanzsportelite

Imgenbroich.

Nachdem der Tanzclub „Dash“ auf den Meisterschaften die Blicke bereits im letzten Jahr auf die Nordeifel lenkte und einige Pokale mit nach Hause brachte, war es am vergangenen Wochenende wieder so weit: Beim Bundesliga-Turnier in Siegen traten drei Videoclipdancing-Formationen des Imgenbroicher Vereins gegen die Besten der Besten aus Deutschland und Österreich an.