Für den Tourismus soll noch mehr getan werden

Ihre touristischen Möglichkeiten könne die Gemeinde Roetgen noch viel besser nutzen: Davon ist der Roetgener CDU-Ratsvertreter Ronald Borning überzeugt, der nach dem Tod von Hans-Josef Hilsenbeck jetzt den Vorsitz im Tourismusausschuss der Städteregion Aachen übernommen hat. Bei den Angeboten Wandern, Wellness und Radfahren könne Roetgen noch stärker punkten. „Wir müssen uns professioneller aufstellen“, fordert Borning. Der Tourismus werde auch für Roetgen immer mehr zu einem nicht zu unterschätzenden wirtschaftlichen Faktor. Kurzurlaube würden immer beliebter. Wesentlich für Roetgen sei aus seiner Sicht ein größeres Hotel und ein attraktiver Radtourismus. orning möchte demnächst die Initiative ergreifen, um einen Fahrrad-Rundkurs in Kooperation mit AVV und den Kommunen Eupen, Monschau und Raeren anzubieten. Die touristischen Aktivitäten dürften nicht an der Grenze enden. Auch die Nutzung des Bahnhofsgeländes als AVV-Verknüpfungspunkt hat Ronald Borning als weiteres Ziel vor Augen. CDU-Fraktionssprecher Michael Seidel sieht unterdessen bereits gute Ansätze im aktuellen Veranstaltungsangebot der Roetgen-Touristik in Kooperation mit dem Kulturkreis. Der Bürgersaal erweise sich dabei als idealer Veranstaltungsort, sagt Seidel ganz bewusst mit Blick auf den ausgeprägten politischen Streit in Roetgen vor vielen Jahren, bei dem es um die Notwendigkeit des Bürgersaals ging.