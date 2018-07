Konzen.

Auch nach mehr als vier Jahrzehnten Marathon in Konzen ist bei diesem Großereignis nichts beständiger als der Wandel. Diese These untermauerten die Macher der größten Sportveranstaltung in der Nordeifel nun bei der Vorstellung des Programms für den 42. Monschau Marathon, der vom 10. bis 12. August über die Bühne geht.