Roetgen - Das Trio Contemporaneo gastiert in Roetgen

Das Trio Contemporaneo gastiert in Roetgen Letzte Aktualisierung: 2. September 2018, 16:26 Uhr

Roetgen. Am Samstag, 8. September, findet um 16 Uhr in der evangelischen Kirche Roetgen, Rosentalstraße 8, ein Kammerkonzert mit dem bekannten Trio Contemporaneo in der Instrumentierung Viola, Violine, Orgel, Klavier und kleines Schlaginstrumentarium statt.