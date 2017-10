Das Netzwerk „Shift“ präsentiert Werke von Carl Brunn

Monschau. „Mehr als 150 Jahre hat es gedauert, bis die Fotografie als vollwertige Kunstform anerkannt worden ist – und jetzt unken bereits zahlreiche Kunstkritiker, ihr Ende stehe bevor“, weiß Nina Mika-Helfmeier, Leiterin des Kunst- und Kulturzentrums (KuK) der Städteregion in Monschau.

Täglich werden rund 40 Milliarden Fotos weltweit geschossen. In dieser Gegenwart der Bilderflut und Digitalisierung, in der zahlreiche Menschen sich und ihre Erlebnisse ständig in Fotos und Videos transparent machen, verändert sich der Blick auf Fotografie zwangsläufig. Es gibt aber viele Fotografen, die das konstruktiv nutzen wollen, statt sich dagegen zu stemmen.

In der Städteregion hat der Kunstschaffende Marco Röpke die Idee entwickelt, unter der Flagge des englischen Wortes „Shift“, das die entsprechende Taste auf dem Computer bezeichnet und übersetzt so viel wie „etwas verlagern, ändern, verschieben“ bedeutet, eine zeitgemäße Antwort auf „analoge“ Kollektive der Vergangenheit zu finden. „Shift“ ist eine im Aufbau befindliche Web-Präsenz ambitionierter Fotografen der Region, die zeigt, wie divers sie in ihren Arbeiten, aber auch Biografien sind.

Sie stellt zugleich ein Experimentierfeld für die Teilnehmer dar. „Ziel sind Vernetzung, Interdisziplinarität und Austausch“, fasst er zusammen, was parallel zur jüngsten Ausstellungseröffnung im KuK an den Start ging. Gemeinsam mit Röpke und Mit-Initiator Ernst Wawra haben sich derzeit 14 professionelle Bildschaffende dem Netzwerk angeschlossen, das 2018 um weitere regionale Fotografen erweitert werden soll.

Nina Mika-Helfmeier bietet als Kuratorin auch die internationale Vernetzung und die Infrastruktur des KuK als Basis an. In Zusammenarbeit mit dem KuK und der Städteregion Aachen organisiert „Shift“ Ausstellungen seiner Mitglieder in den Räumlichkeiten in Monschau und integriert diese in das dortige Programm. Die erste Ausstellung war die von Marco Rose, die zeitgleich mit der noch bis zum 5. November laufenden Ausstellung des Magnum-Fotografen Richard Kalvar eröffnet wurde. Es schließt sich als nächstes ab dem heutigen Samstag, 14. Oktober, 14 Uhr, die Kabinettpräsentation von Carl Brunn an, die zusammen mit der Kalvar-Schau endet.

Wachsenden Netzwerk „Shift“

Dass bei dieser Ausstellung Fußball optisch eine Rolle spielt, überrascht Kenner des selbstständigen Fotofragen mit dem unaufgeregten Blick auf die Dinge, der Mitherausgeber des preisgekrönten Alemannia-Aachen-Fanzines ist, nicht. „Im Laufe der nächsten Monate folgen an dieser Stelle weitere Einzelausstellungen der Mitglieder“, verspricht Städteregionsrat Helmut Etschenberg und sagt zur weiteren Planung: „2019 ist eine umfassende Gruppenausstellung geplant.“ Darüber hinaus unterstützt eine Website als Arthothek die Sichtbarkeit der Mitglieder.

Dem neuen und wachsenden Netzwerk „Shift“ gehören derzeit folgende regionale Fotografen an: Florian Beckers, Andrea Borowski, Carl Brunn, Joost Faas, Jörg Hempel, Andreas Magdanz, Johanna Reich, Marco Röpke und Manja Schiefer, Marco Rose, Peter Stollenwerk, Hugo Thomassen, Petra Warrass und Ernst Wawra.

Neben der digitalen Plattform haben die Shift-Mitglieder in einem Raum auf der zweiten Etage des KuK für jeweils drei bis vier Wochen parallel zu den laufenden Haupt-Ausstellungen die Chance, ihre Werke vorzustellen. Die nächste Kabinettpräsentation ist ab heute den Werken von Carl Brunn gewidmet und zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Sie endet mit der Richard-Kalvar-Ausstellung am Sonntag, 5. November, mit einem weiteren Highlight: Magnum-Fotograf Kalvar persönlich leitet ab 14 Uhr im KuK einen Workshop für Fotografen aus der Region. Bewerbungen nimmt die Städteregion noch bis 20. Oktober per Mail an info@kuk-monschau.de entgegen.

Weitere Infos und Bedingungen finden sich auf der KuK-Website: www.kuk-monschau.de oder auch unter: www.shift-photo.com.