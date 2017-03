Idee: Ferienwohnungen statt Großhotel

Vor vier Jahren hatte Freek Suringh, Geschäftsführer des Carat-Hotels Monschau, mit einer ganz neuen Idee versucht, die Hotelpläne im Rosenthal zu beleben. Er hatte dem Projektentwickler Snippe auf dessen Wunsch ein neues Betreiberkonzept vorgelegt.

Da seiner Meinung nach ein Großhotel in Monschau an diesem Standort keine Chance habe, schlug Suringh vor, Ferienwohnungen in Form von Appartementkomplexen zu errichten, um Wanderer und Naturliebhaber anzusprechen. Nach seinen Plänen sollte die Anlage dann auf dem alten RWE-Gelände entstehen. Die alte Schule könnte man als Zentrumsgebäude nutzen, mit einer Rezeption, Verwaltung und Räumen für das Personal, erklärte der Hotelbetreiber damals sein Konzept.

Suringh, der bereits für mehrere Hotels Konzepte entwickelt hat, sagt damals wie heute, dass Wanderer, Naturliebhaber, Radfahrer und Biker die wichtigste touristische Zielgruppe in der Nordeifel seien. Auf diese Zielgruppe müsse die touristische Konzeption über kommunale Grenzen hinweg im Monschauer Land abgestimmt werden. Die 80-prozentige Auslastung des Carat-Hotels bestätige seine Annahme.