Ein Treffen der Ehemaligen zum Schluss

Am Samstag, 30. Juni, schließt die Elwin-Christoffel-Realschule in Monschau. Aus diesem Anlass gibt es an diesem Tag ab 14 Uhr ein großes Ehemaligentreffen, zu dem alle ehemaligen Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Schulgemeinde herzlich eingeladen sind. Um Anmeldung bis zum 31. Mai über die Internetseite der Elwin-Christoffel-Realschule (www.realschule-monschau.de) wird gebeten.