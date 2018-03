Konzen - Das Laufteam des TV Konzen startet in die neue Saison

Konzen.

Das Laufteam des TV Konzen lädt alle interessierten Sportlerinnen und Sportler zum Start in die neue Laufsaison ein. Der Spaß am Laufen in der Gruppe, die Vorbereitung auf ein persönliches Saisonziel oder auch ein paar Pfunde loswerden motivieren viele Menschen besonders im Frühjahr, die Laufschuhe wieder häufiger zu schnüren.