Roetgen.

Die Verkehrssituation auf der Bundesstraße 258 in Roetgen ist ein Thema, dass die Einwohner des Ortes genauso beschäftigt wie die Pendler, die täglich von der Eifel in Richtung Aachen und zurück fahren. Während die Anwohner sich weniger Verkehr und sichere Überquerungsmöglichkeiten der Bundesstraße wünschen, sehen viele Pendler in jeder Maßnahme auf der B258 eine neue Hürde, die den Berufsverkehr ausbremst.