Rott - Das Festival „Rock in Rott“ macht Lust auf mehr

Rott.

„Wir wollten einfach mal was Cooles machen, was bisher nie Dagewesenes. Dabei ist die Idee von „Rock in Rott“ geboren wurden“, so beschreibt Mitorganisator Andreas Schindler das erste Rotter Rockfestival, das am vergangen Samstag auf der Wiese am „MathWorks-Sportpark“ stattfand und dessen Erlös komplett an karikative Einrichtungen gehen wird.