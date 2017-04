Monschau.

Der 20. Mai ist für Max Becker der Tag, an dem sich für ihn, wenn man so will, eine Goldgrube öffnen könnte. Dann nämlich hat der Gastronom mit seinem Restaurant Bodega ein Monopol in Imgenbroich: Beckers Tapas-Bar wird im 2000-Einwohner-Ort die letzte echte Theke für ein gemischtes Publikum sein – denn an diesem Tag schließt der alt-ehrwürdige „Kaisersaal“ leider für immer. Max Becker hat dennoch überlegt, auch sein Restaurant an der Trierer Straße zu verkaufen. Denn dessen Zukunft hängt unmittelbar von einem Namen ab: Zarko Pavlovic.