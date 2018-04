Imgenbroich.

Treffpunkt für die nächste Generation der Beschäftigten in Wirtschaft, Industrie, Verwaltung und Dienstleitung war am Dienstag das Himo in Imgenbroich. In den etwas zugigen Fluren herrschte fünf Stunden lang lebendige Geschäftigkeit, ein ständiges Kommen und Gehen und großer Informationsbedarf.