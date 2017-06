Raffelsbrand.

Weil sie aus der Luft betrachtet dreieckig ist, hat der Volksmund die Einmündung der Landstraße 24 in den Kurvenverlauf der B399 bei Raffelsbrand „Bermudadreieck“ getauft. Da an diesem tückischen Straßenabschnitt aber noch kein Fahrzeug spurlos verschwunden ist, soll dieser Name wohl eher die Gefährlichkeit der Kreuzung zum Ausdruck bringen, die die Polizei auch schriftlich hat.