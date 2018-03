Nordeifel - „Coppa d‘Europa“: Rallye durchs Monschauer Land

Nordeifel.

Die in Maastricht startende und in drei Tagen nach Budweis/Tschechien führende internationale Oldtimerrallye „Coppa d‘Europa“ kommt am Donnerstag, 22. März, durch das Monschauer Land. Auf dem Parkplatz am Ortseingang von Rohren wird ab 10 Uhr eine Zeitkontrolle stattfinden, an der die Fahrzeuge im Minutenabstand vorfahren müssen. Zu früh ankommende Teilnehmer werden auf dem Parkplatz warten.