Eifel.

Unverhofft kommt oft: So könnte man das Prinzen- und Königsschießen am Sonntag in Dedenborn in der Kurzform beschreiben. Denn zu seiner eigenen Überraschung wurde beim letzten Wettbewerb des Tages Christian Gollub, der bereits 2014 die Königswürde innehatte, neuer Schützenkönig der St.-Michael-Schützenbruderschaft.