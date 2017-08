Chor „Maranatha“ meldet sich nach Sommerpause zurück

Eifel. Der Eifeler Chor Maranatha meldet sich aus der Sommerpause zurück. Einem ganztägigen Probentag folgt am Samstag, 2. September, die musikalische Unterstützung der Vorabendmesse in der Pfarrkirche St. Michael in Höfen.

Die Liedauswahl ist wieder sehr abwechslungsreich und wohltuend. Besinnliches, Leises, Schwungvolles, Mitsingbares ist dabei. Vor der Messe um kurz vor 18 Uhr gibt es eine Neuheit für die Kirchenbesucher und auch für den Chor.

Weil ihm am Einzug modernisierten Liedguts in die Kirchen gelegen ist, wird Chorleiter Ralf Dederichs zwei Lieder des aktuellen Gotteslobes vorstellen und zwanglos einüben. Auch diese beiden Lieder werden im anschließenden Gottesdienst gemeinsam gesungen. Und am Ende sind alle zum kurzen Verweilen eingeladen, denn es gibt wie üblich die Zugabe „Maranatha singt noch eins“.