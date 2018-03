Konzen - CDU-Stadtverband Monschau: Fahrt zum „Haus der Geschichte“

Konzen. Der CDU-Stadtverband Monschau organisiert für Donnerstag, 5. April, eine Fahrt nach Bonn zum „Haus der Geschichte“ und hat noch wenige Plätze frei. Zum „Adenauerjahr“ 2017 hat das „Haus der Geschichte“ seine Dauerausstellung neu konzipiert.

Das Thema Konrad Adenauer wird ein Schwerpunkt des Ausflugs sein. Abfahrt ist um 7.45 Uhr (Konzen, Imgenbroich, Monschau, Höfen), Ankunft gegen 10 Uhr. In Gruppen und unter fachkundiger Führung wird man die umfangreiche Ausstellung erkunden. Ab 12 Uhr gibt es eine Fahrt entlang des „Weges der Demokratie“ Richtung Innenstadt.

Ab 12.30 Uhr steht Zeit zur freien Verfügung, etwa für Imbiss, Stadtbummel oder Rheinspaziergang. Ab 15.15 Uhr ist die Weiterfahrt über Land mit dem Bus nach Odendorf geplant. 16.15 Uhr gibt es eine Kaffeepause im „Café von Sturm“, das auch noch einmal nostalgische Erinnerungen an die Adenauerjahre aufkommen lässt. Um 17.40 Uhr startet die Rückfahrt nach Monschau über Land, gegen 18.45/19 Uhr will man in Monschau zurück sein.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 10 Euro für Mitglieder (inklusive Busfahrt, Führungen/Vorträge) und 15 Euro für Nichtmitglieder, für Kinder/Jugendliche ist es kostenfrei. Anmeldungen sind noch möglich bis Montag, 26. März, bei Heinz-Hemann Palm, Telefon 0172/6461632. Es stehen aktuell noch fünf Plätze zur Verfügung. Entscheidend ist die zeitliche Reihenfolge beim Eingang der Anmeldungen.