Roetgen.

Die politische Landschaft in Roetgen ist vielfältig. Das Farbengemisch im Gemeinderat ist momentan so bunt gewürfelt, dass es an einer dominierenden Farbe fehlt. Sechs Fraktionen positionieren sich nach Kräften, um ihre Leuchtkraft zu verstärken. Was aus Sicht der Roetgener CDU-Fraktion dabei zusehends verloren geht, ist der Blick aufs Ganze.