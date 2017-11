Roetgen.

Autofahrer müssen in den kommenden Wochen auf der B 258 in Roetgen wieder mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Bushaltestelle „Post“ an der Bundesstraße in Fahrtrichtung Monschau soll verlegt werden und ein Stück weiter in Richtung Ampel rücken. In diesem Bereich ist auch ein weiterer Fußgängerüberweg geplant.