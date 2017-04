Buntes Programm: BMV Strauch bittet zum Frühjahrskonzert

Simmerath/Strauch. Das Musikereignis, auf das sich viele Liebhaber anspruchsvoller Blasmusik in der gesamten Nordeifel in jedem Jahr freuen, findet am Samstag, 8. April, um 19.30 Uhr, statt. Die Blasmusikvereinigung Strauch lädt zum traditionellen Konzert in die Aula der Sekundarschule in Simmerath ein.

Zum 45. Mal haben die Musiker ein vielseitiges und reichhaltiges Programm vorbereitet, so dass für jeden Musikgeschmack etwas geboten wird. Als Gastverein konnte diesmal der Kirchenchor St. Matthias Strauch für den zweiten Teil des Konzertes gewonnen werden. Zunächst aber heißt es Bühne frei für das Jugendorchester der BMV, das seine besten Werke präsentieren wird, bevor dann das große Orchester aufspielt.

Die feierliche Eröffnung erfolgt mit dem Konzertmarsch „Olympic Fanfare and Theme“, gefolgt von der Filmmusik „The Rose“ und „Cassiopeia“ von Carlos Marques.Natürlich haben die Musiker in der Gestaltung ihres Programmes auch an den volkstümlichen Blasmusikliebhaber gedacht: Mit der „Fuchsgrabenpolka“, der „Südböhmischen Polka“ und dem Marsch „Hoch Heidecksburg“ präsentieren sie klassische, altbekannte Melodien.

Mit einem Medley bekannter Stücke von Gilbert Bécaud und Hommagen an die Rockgrößen Ozzy Osbourne und Guns N’ Roses zeigt das Orchester seine ganze Bandbreite. Der Gastverein „Kirchenchor St. Matthias Strauch“ wird im zweiten Teil des Konzertes mit modernen Chorsätzen und deren Bearbeitung für weitere Abwechslung im Programm sorgen. Wenn Dirigent Sander Hendrix am morgigen Samstag, 8. April den Taktstock hebt, hoffen alle Musiker wieder auf ein „volles Haus“ beim traditionellen Frühjahrskonzert der BMV-Strauch.