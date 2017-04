Buntes Programm beim Event-Wochenende in Vogelsang

Nordeifel. Der Frühling nähert sich mit großen Schritten und die drei Touristischen Arbeitsgemeinschaften der Erlebnisregion Nationalpark Eifel - die Nordeifel Tourismus GmbH, der Monschauer Land-Touristik e.V. und Rureifel-Tourismus e.V. in Kooperation mit dem Nationalparkforstamt Eifel, Vogelsang IP und dem Eifelverein - laden am 30. April zu einem besonderen Aktionstag nach Vogelsang ein.

An diesem Aktionstag erwartet die Besucher ein bunter Frühlingsmarkt, zahlreiche geführte Wanderungen, Rad- und Mountainbike-Touren sowie ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm rund um das neue Forum in Vogelsang.

Frühaufsteher können bereits um 7 Uhr bei einer Sonnenaufgangswanderung mit einem Nationalpark-Waldführer und anschließendem Frühstück in der Gastronomie Vogelsang in den Frühlingstag starten. Über den ganzen Tag hinweg stehen geführte Stern- und Rundwanderungen mit zertifizierten Nationalpark-Waldführern auf dem Programm. Auch die Ranger und Junior-Ranger des Nationalparks Eifel bieten Touren für große und kleine Füße an.

Überdies werden an verschiedenen Stationen auf einem markierten zwölf Kilometer langen Rundkurs Eifeler Geschichten und Anekdoten erzählt. Interessantes über Vogelsang und den Nationalpark Eifel können Gäste bei den Geländerundgängen und bei einem Besuch der beiden neuen Ausstellungen „Wildnis(T)räume“ und „Bestimmung: Herrenmensch. NS-Ordensburgen zwischen Faszination und Verbrechen“ erfahren. Ein Kombiticket für beide Ausstellungen erhalten Besucher am 30. April zum Aktionspreis von acht Euro (ermäßigt vier Euro).

Wer die eindrucksvolle Anlage in Vogelsang mit der Urfttalsperre im Hintergrund von oben betrachten möchte, sollte einen der stündlichen Turmaufstiege zwischen 12 und 16 Uhr nicht verpassen. Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, kann sich einer der vier geführten Pedelectouren ab Monschau-Höfen, Heimbach oder dem Veranstaltungsgelände in Vogelsang anschließen. Mountainbiker können das nagelneue Streckennetz „freifahrt eifel“ im Rahmen von zwei geführten Touren kennenlernen.

Bei der Tour „Rahmenbrecher“ lassen anspruchsvolle und spannende Trails das Herz des Mountainbikers höher schlagen. Die zweite MTB-Tour führt nach einem GPS-Seminar über die Dreiborner Hochfläche und durch umliegende Täler. Für die Pedelec- und die MTB-Touren besteht eine begrenzte Teilnehmerzahl. Daher ist eine verbindliche Anmeldung bei der Nordeifel Tourismus GmbH vorab unter Telefon 02441/99457-0 erforderlich.

Selbstverständlich können Gäste ihre Wanderung oder Radtour am 30. April auch individuell gestalten und für einen Abstecher in Vogelsang vorbeikommen. Prominente Wege wie der Eifelsteig, der Wildnis-Trail oder die Eifel-Höhen-Route führen direkt zum zentralen Veranstaltungsort. Wer den Nationalpark Eifel aus einer anderen Perspektive näher erleben möchte, dem sind die Kutschfahrten im Planwagen über die Dreiborner Hochfläche empfohlen.

Des Weiteren haben Interessierte die Möglichkeit an einem Geo-Caching-Event oder an geführten Touren der etwas anderen Art teilzunehmen. Mit „Donkability – Wandern mit Eseln“ können Sie an der Seite von den beliebten Paarhufern wandern. Wer es jedoch etwas bequemer mag oder mobilitätseingeschränkt ist, kann eine geführte Tour mit den Off-Road-Fahrzeugen von Zoomability machen.

Die Astronomiewerkstatt „Sterne ohne Grenzen“ bietet inszenierte Himmelsbeobachtungen am 28. und 29. April von 23.30-1.30 Uhr an (Anmeldung erforderlich). Abgerundet wird das vielseitige Programm durch die Open-Air-Musik des Singer-Songwriter-Duos „Freaky Voices“ und das Kabarett „2000 Jahre Eifel“ mit Hubert vom Venn und Achim Konejung. Bei einem bunten Frühlingsmarkt im Bereich des „Adlerhofs“ präsentieren sich von 10 bis 17 Uhr verschiedene Partner und machen Lust zum Wiederkommen.

Für kulinarischen Genuss sorgen die Senfmühle Monschau, der Vulkanhof und die Regionalmarke Eifel mit dem Eifeler Obstwiesen e.V. und der Imkerei Ruitzhof. Wissenswertes erfahren die Besucher am Stand des Erlebnismuseums Lernort Natur – Rollende Wandschule, der Eifel-Cacher, der Grube Wohlfahrt und des Nationalpark Eifel. Auch der Natur- und Hochseilgarten Nettersheim, die Römerthermen Zülpich, das Kulturmobil des Landschaftsverbands Rheinlands, die Eifel Therme Zikkurat, das Salvatorianerkloster Steinfeld, die Thermen- und Badewelt Euskirchen und Eifel werden ihre spannenden Angebote präsentieren.

Als weitere Partner dabei sind die Energie Nordeifel GmbH und Glanzpunkt Eifel. Der Aktionstag Eifeler Sonntagsausflug „Frühlingstag im Nationalpark Eifel“ ist gut mit dem ÖPNV zu erreichen. Mit der Deutschen Bahn können Gäste bis Kall anreisen und von dort aus mit dem Bus nach Vogelsang fahren. Zudem erreichen sie Vogelsang mit dem Bus aus Richtung Aachen, Düren, Heimbach, Monschau, Schleiden und Simmerath.

Die genauen Fahrtzeiten und detaillierte Infos über den ÖPNV erfahren Interessierte auf www.bahn.de. Gäste mit GästeCard haben freie Fahrt mit dem ÖPNV während ihres Aufenthaltes. Damit können sie in der Erlebnisregion und im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS) und des Aachener Verkehrsverbundes (AVV) Busse & Bahnen kostenlos nutzen.

Kostenloses Ticket

Neben dem kostenlosen ÖPNV-Ticket sparen sie mit der GästeCard auch bares Geld durch ermäßigten Eintritt in den zahlreichen beteiligten Ausflugszielen. Auch der Eifelsteig-Wanderbus ist an dem Tag im Einsatz. Wer den „Eifeler Sonntagsausflug“ mit einem Kurzurlaub in der Erlebnisregion Nationalpark Eifel verbinden möchte, dem seien die Arrangements der ausgewählten Nationalpark-Gastgeber und Tourismusorganisationen empfohlen.

Neben den „Nationalpark Entdeckertagen“, „Wildnis & Wellness“ und der „Die Buntsandsteinroute“ können sich die Gäste auch auf „4 Tage Wildnis-Trail“ und „Goldrausch in der Eifel & Wildnarzissentage“ freuen.