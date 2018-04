Simmerath - Briefmarkensammler-Verein trifft sich in Simmerath

Simmerath. Der Briefmarkensammler-Verein (BSV) Eifel traf sich im Vereinslokal „Zur Post“ in Simmerath zur Generalversammlung. Vorsitzender Josef Platzbecker begrüßte einen „harten Kern“ der 21 Mitglieder.

Im Geschäftsbericht merkte Helmut Braun an, dass der frühere Beginn der Tauschabende – 18 Uhr jeden zweiten Dienstag im Monat im Hotel „Zur Post“ – nicht zu einem stärkeren Besuch geführt habe. Immerhin konnte man öfter Gäste begrüßen, die sich Rat zum Wert ihrer Sammlungen einholten, auch wenn man ihre Hoffnungen häufig enttäuschen musste. Er warb um eine stärkere Beteiligung am Stempelwettbewerb. Der Grillabend mit Familien in der Hütte am Kopperweg in Simmerath war gut besucht. Deshalb will man auch dieses Jahr dazu einladen.

Der Bericht von Helmut Braun zeigte eine stabile Kassenlage. Es gab Extra-Kosten, da Wechsel in der Besetzung des Vorstands gemeldet werden mussten. Auch werden inzwischen Kontogebühren berechnet. Die Kassenprüfer mit Johann Gerads bestätigten, dass die Kasse korrekt geführt war. Der Vorstands wurde ohne Gegenstimme entlastet.

Für 30-jährige Mitgliedschaft wurde Dr. Heino Teping geehrt. Im Stempelwettbewerb war Helmut Braun vor Dieter Münker erfolgreich. Beim Besuch der Tauschabende landete Dieter Münker vor Helmut Braun, Josef Platzbecker und Johann Gerads.

Da keine Wahlen anstanden und der Vorstand mit Josef Platzbecker (Vorsitzender), Eckhard Pruy (Stellvertreter) und Helmut Braun (Geschäftsführer) im Amt blieb, konnte man mit Imbiss und Tombola schließen.