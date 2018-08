Ternell - Botanischer Garten lädt zum Spazierengehen ein

Ternell. Das Naturzentrum Haus Ternell veranstaltet am Donnerstag, 23. August, von 14 bis 16 Uhr eine Führung durch das Arboretum des Naturzentrums.

Das Arboretum ist ein weitläufig angelegter botanischer Garten für Gehölze, durch den naturbelassene Wege ohne Steigung führen. Besonderheiten, Wissenswertes, Geschichten und vieles mehr über eine Auswahl der Pflanzen machen diesen Spaziergang zu einem informativen Ausflug. Durch das Erlernen einfacher Bestimmungsmerkmale wird mancher Baum beim nächsten Spaziergang wiedererkannt. Neben den Gehölzen gibt es auch Moorpflanzen und hügelbauende Ameisen zu sehen

Geführt wird diese Wanderung von Diplom-Naturführerin Gabriele Griebel. Gestartet wird am Haupteingang des Naturzentrums Ternell. Erwachsene zahlen 5 Euro und Kinder 3 Euro. Festes Schuhwerk ist angebracht. Anmeldungen für die Wanderung bis Mittwoch, 22. August, an das Naturzentrum Haus Ternell unter Tel. 0032/87/552313 oder per E-Mail an info@ternell.be (bitte Namen und Telefonnummer angeben). Weitere Veranstaltungen gibt es im Internet