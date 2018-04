Nordeifel - Blut spenden in Eicherscheid

Nordeifel. Die moderne Notfall- und Intensivmedizin kommt nicht ohne aus Spenderblut gewonnene Blutpräparate aus.

Der nächste Termin zum Blutspenden in der Nordeifel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist in Eicherscheid, am Freitag, 20. April, von 16.30 bis 19.30 Uhr im Katholischen Pfarrheim St. Lucia, Kirchweg 5.

Blut spenden kann jeder ab 18. Jahren, Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zur Blutspende muss ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen.

Weitere Infos über Blutspendetermine in Wohnortnähe gibt es bei der kostenlosen Hotline des DRK-Blutspendediensts West unter Telefon 0800/1194911.