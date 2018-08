Nordeifel - Blut spenden beim Roten Kreuz

Nordeifel. Wenn Blut der Blutgruppen A, B, AB und 0 nicht zur Verfügung steht, können Patienten nicht mehr mit Blutkonserven versorgt werden.

Das gilt ganz besonders in den Sommerferien, denn Behandlungen und Therapien machen keinen Urlaub, so das Deutsche Rote Kreuz.

Der meisten Blutkonserven werden mittlerweile in der Krebstherapie benötigt – deshalb ist es so wichtig, dass über alle ABO-Blutgruppen immer genügend Blutkonserven zur Verfügung stehen. Eine sichere Versorgung mit Blutpräparaten gehört zu den grundlegenden medizinischen Vorsorgemaßnahmen im Gesundheitswesen. Jeder hat die Möglichkeit, sich mit #missingType virtuell einzubringen oder ganz real auf einem der vielen DRK-Blutspendetermine Blut zu spenden, denn jede Blutspende hilft die ABO-Lücken zu schließen.

Der nächste Termin ist in Konzen am Freitag, 17. August, von 17 bis 20 Uhr in der Grundschule Konzen, Konrad-Adenauer-Straße 2. Als Dankeschön verschenkt das Rote Kreuz im dritten Quartal einen Multifunktionsstift. Der „Rollerball“ ist mit LED-Licht, Touchpen und auswechselbarer Tintenpatrone ausgestattet und erweist sich sowohl im Büro wie auch in der Freizeit als praktischer Helfer.

Blut spenden kann jeder im Alter von 18 bis 76 Jahren, Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen.

Weitere Informationen

Für alle, die mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter 0800/1194911 werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr Fragen beantwortet. Informierenkann man sich auch im Internet unter: