Blasmusik soll als Botschaft erklingen

Hintergrund: Für die Grüne Woche 2012 in Berlinaus der Taufe gehoben

Im Herbst 2011 wurde das Projektorchester Eifel durch die Leader-Region Eifel ins Leben gerufen. Ziel war es, bei der Grünen Woche in Berlin im Januar 2012 das Land NRW musikalisch zu repräsentieren. Es erging eine Ausschreibung an alle Musikvereine in der Region Eifel. Am Ende waren es 91 Musiker, die sich in kürzester Zeit zu einem zweckgebundenen Orchester organisierten.

Nach ebenso erfolgreichen wie eindrucksvollen Auftritten in Berlin, entstand im Volksmusikerverband Kreis Düren die Idee, als Träger das Musikprojekt fortzuführen. Derzeit sind 95 Musiker für das Orchester gemeldet, zwischen 60 und 70 sind regelmäßig aktiv. Von der Südeifel bis Ostbelgien finden sich die Musiker in diesem Orchester zusammen, die Altersstruktur reicht von 15 bis 75 Jahren. Zum Repertoire gehören klassische Blasmusik, aber auch konzertante und sinfonische Musik, ebenso Film- und Popmusik.

Seit der Gründung vor sechs Jahren gab es bereits eine Reihe von Auftritten mit regionaler und überregionaler Bedeutung, ob beim Deutschen Musikfest in Chemnitz, der Landesgartenschau in Zülpich oder bei einem Benefizkonzert für die Stiftung Kinderglück in Dortmund. Der Höhepunkt des Jahres 2017 steht im niederländischen Grenzort Kerkrade an. Hier nimmt das Projektorchester Eifel am World Music Contest teil, der am 16. Juli stattfindet. 260 Orchester aus 30 Ländern sind bei dieser inoffiziellen Weltmeisterschaft am Start.

Karten für die Elvis-Tribute-Show in der Tenne Eicherscheid am Sonntag, 26. März, 18 Uhr, gibt es im Konsum Eicherscheid, in der Sparkasse Simmerath und bei den Mitgliedern des mitwirkenden Projektorchesters Eifel. Die Karten kosten 15 Euro.