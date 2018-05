Nordeifel - Bläsergruppe Kommer Rotte nimmt am Landesbläserwettbewerb teil

Bläsergruppe Kommer Rotte nimmt am Landesbläserwettbewerb teil Letzte Aktualisierung: 24. Mai 2018, 11:15 Uhr

Nordeifel. Die Bläsergruppe Kommer Rotte nimmt am Samstag, 26. Mai, in Krefeld am Landesbläserwettbewerb teil, in der Klasse C mit neun Teilnehmern.