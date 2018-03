Rurberg - Bistro am Badesee in Rurberg startet durch

Rurberg.

Der Start hätte in der Tat besser sein können: Die Eröffnung des Bistros am Badesee in Rurberg war eigentlich schon im Vorjahr geplant, aber eine Vielzahl von Auflagen durchkreuzte diese Pläne. Inzwischen läuft der Betrieb, aber wenige Tage nach der Eröffnung am 1. März machten sich gleich zweimal Einbrecher im Lokal zu schaffen.