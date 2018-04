Roetgen.

Mit den ersten Sonnenstrahlen sind sie in jedem Frühjahr auch in unserer Region wieder unterwegs. Auf ihren fein heraus geputzten Maschinen lassen sie sich den Fahrtwind ins Gesicht wehen und genießen den viel beschworenen Hauch von Freiheit: Die Motorradfahrer zeigen jetzt auch in der Eifel wieder verstärkt Präsenz. Am Samstag fand nur ein etwas anderer Ausflug in die Eifel statt.