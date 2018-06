Nordeifel - Beziehung zur Kirche: Bischof nimmt die Menschen mit ins Boot

So geht es mit und nach den Gesprächen weiter

Die Gesprächsreihe des Bistums Aachen – „Heute bei Dir“ – endet mit der achten Veranstaltung am 15. Juli. Dann ist Bischof Helmut Dieser am Borussia-Park in Mönchengladbach zu Gast. Eine Lenkungsgruppe und ein Koordinationsbüro bündeln die Ergebnisse des Prozesses. Zur weiteren Mitarbeit im synodalen Gesprächs- und Veränderungsprozess sind alle Menschen im Bistum Aachen eingeladen. Alle angemeldeten Mitarbeiter treffen sich am 27. Oktober zum Startworkshop. Dann werden themenorientierte Arbeitsgruppen gebildet.