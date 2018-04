Monschau/Simmerath - Betrugsmasche aus Hongkong: Erben erhalten Brief von Herr Kwok-Lee

Monschau/Simmerath.

In der Eifel scheinen aktuell viele Erben zu wohnen. Jedenfalls bekommen vor allem ältere Menschen Post auf Hongkong, in der genau das behauptet wird. Ein Herr Kwok-Lee erklärt in dem abenteuerlichen Schreiben, dass der Adressat geerbt habe. Doch dann kommt der Haken.