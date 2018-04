Roetgen.

Ein umfangreiches, aber nicht in allen Punkten spannendes Programm mit 13 Tagesordnungspunkten hatte der Vorstand des TV Roetgen geplant, umso überraschter war der Ressortleiter Verwaltung, Dirk Heeren, dass er am Freitagabend im Jugendkommunikationsraum der Vereinshalle an der Rosentalstrasse zahlreiche Vereinsmitglieder zur Jahreshauptversammlung begrüßen durfte.