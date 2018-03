Mützenich - Beim TV Mützenich: Radfahren wie es gefällt

Mützenich. Der Beginn der neuen Fahrradsaison rückt immer näher: Der TV Mützenich startet, wenn es die Witterung zulässt, am Karfreitag, 30. März, um 17 Uhr in die diesjährige Fahrradsaison.

Danach trifft man sich immer freitags um 18.30 Uhr auf dem Schulhof an der Grundschule.

Die Fahrradabteilung des TV Mützenich bietet Ausfahrten in fünf bis sechs verschiedenen Gruppen an, die ganz auf den Leistungsstand und das gewünschte Streckenprofil der Teilnehmer abgestimmt sind. Für zwei Gruppen kommt sinnvoller Weise das Mountainbike zum Einsatz. In den anderen Gruppen kann neben dem Mountainbike grds. auch mit einem Treckingbike gefahren werden. Ganz neu in diesem Jahr ist das Angebot einer reinen E-Bike Gruppe (Tourenbikes). Wer zusätzliche Infos braucht, kann sich gerne bei Heinz Thoma, Tel. 0171/535654 näher informieren.