Beim Tag des Tanzes: Tanzwerkstatt-Orchester goes Hollywood

Simmerath. Am Sonntag, 8. Oktober, ab 12.30 Uhr spielt das junge Orchester des Vereins sein Premierenkonzert im Tanzsportzentrum der Tanzwerkstatt. Im Rahmen des dort stattfindenden „Tag des Tanzes“ werden die 25 Musikerinnen und Musiker Melodien zum Thema Hollywood darbieten.

Einige der Musical- und Filmmelodien werden live von Tänzerinnen des Vereins begleitet. Das Orchester steht unter der professionellen Leitung von Antoon Sickes und ist stets offen für weitere, gute und motivierte Musikanten. Interessierte Musikerinnen und Musiker sind herzlich eingeladen, sich am Sonntag ein eigenes „Ohr“ vom Sound des Orchesters zu bilden.

In diesem Jahr ist noch ein weiteres Konzert als Weihnachtskonzert in der Aukirche Monschau, am 3. Dezember, geplant. Mehr Infos zum Orchester und zum gesamten Verein gibt es im Internet unter der Adresse www.tanzwerkstatt-simmerath.de.