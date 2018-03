Rurberg.

In eine neue Dimension startet das diesjährige Rurseefest, das vom 26. bis 29. Juli stattfindet. Für die 53. Auflage des „Rursee in Flammen“ hat der Orts- und Verkehrsverein Rurberg-Woffelsbach als Veranstalter des größten Events in der Region einen Knaller an Land gezogen, den sich viele Fans des Festes schon lange gewünscht haben.