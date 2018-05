Simmerath - Beim Projekt „Vor dem Anfang starten“ lernen Sekundarschüler Erziehungskompetenz und Verantwortung

Babyboom 2018 an der Eifelklinik in Simmerath

„Wenn es so weitergeht wie in den ersten vier Monaten dieses Jahres, dann werden wir in diesem Jahr wieder auf fast 400 Geburten auf unserer Station kommen“, berichtete Dr. Andreas Cousin, Leiter der Gynäkologie und Geburtshilfe im Simmerather Krankenhaus, jetzt beim Besuch der Sekundarschule auf seiner Station. Im vergangenen Jahren waren in Simmerath 294 Kinder zur Welt gekommen, im Jahr davor (2016) 315. Von 2007 bis 2015 hatte die Geburtenzahl nie mehr die Marke von 300 Kindern erreicht. In den Jahren davor hatte sich die Geburtenzahl sukzessive von 504 im Jahr 1997 über 428 im Jahr 1999 und 2001 erstmals unter 400 auf 391 gesenkt. Diese Marke könnte somit in diesem Jahr erstmals seit 17 Jahren wieder erreicht werden.

Wegen dieses Babybooms an Sankt Brigida soll das Hebammenteam der Eifelklinik nun verstärkt werden (siehe weiteren Artikel auf dieser Seite).