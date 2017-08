Beim Hof- und Scheunenflohmarkt kann wieder gestöbert werden

Eifel.

Der beliebte Hof- und Scheunenflohmarkt auf dem Anwesen der Familie Klein in Imgenbroich, Hengstbrüchelchen 42, öffnet am Freitag, 11. August, wieder seine Tore. Eine große Auswahl an Haushalts-, Dekorations- und Alltagsartikeln aus Haushaltsauflösungen finden sich auch diesmal wieder im Angebot.