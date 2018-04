Konzen.

Der letzte Tag im April steht eigentlich im Zeichen des Feierns. Denn dann heißt es überall: Tanz in den Mai! Das fällt bei den Fußballfrauen des TV Konzen aber wohl aus. Nicht etwa weil sie Partymuffel sind, sondern weil am nächsten Tag das Viertelfinale des FVM-Pokals ansteht. Gegner in der Partie wird Alemannia Aachen sein.