Roetgen - Beim FC Roetgen heißt das Ziel Kassenerhalt

4:0-Sieg des FC 13 gegen den TV Konzen

„Beiden Mannschaften merkte man die Trainingsbelastungen der laufenden Woche deutlich an. In puncto Schnelligkeit und Spielwitz konnte man bei den beiden Teams noch Luft nach oben feststellen. Trotz allem, war es für beide Trainer aber ein sicherlich aufschlussreicher Nachmittag“, sagte der Teammanager des FC Roetgen, Norbert Feder, nach dem 4:0-Testspielsieg des FC 13 gegen den TV Konzen in Roetgen.

Für FC Trainer Philipp Dunkel war es erfreulich, dass zwei Neuzugänge sich mit Toren bei den Schwarz-Roten anmeldeten. Kelly Ajuya traf zum 1:0. Justin Witt baute die Führung dann auf 2:0 aus. FC-Torjäger Alex Keller erzielte den 3:0-Pausenstand und machte in der zweiten Halbzeit schließlich den Endstand klar.

Beim zweiten Test am vergangenen Wochenende kassierte der TV Konzen eine 0:1-Niederlage beim Dürener B-Ligisten Germania Burgwart.

Mehr Tore gab es in Arnoldsweiler. Dort besiegte der Mittelrheinligist den Landesligisten SV Rott mit 7:2. Die 2:0-Führung des Mittelrheinligisten konnten Nedim Basic und Neuzugang Kento Takeuchi (48. Minute) egalisieren. Nach dem Ausgleich machten die Dürener noch den deutlichen Sieg klar.