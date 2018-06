Roetgen - Bei „Theater macht Freude“ spielen sie sich selbst

Roetgen. Die Theaterfreunde Roetgen bereiten sich auf ihre Aufführung am 8. und 9. Juni, jeweils um 20 Uhr, im Bürgersaal Roetgen vor. Diesmal haben sie sich für den lustigen Einakter: „Theater macht Freude“ entschieden. Darin spielen sie sich quasi selbst, denn Folgendes passiert in dem Stück:

Die Theatergruppe der Theaterfreunde Roetgen steht vor den letzten Proben ihres Stückes „Julia und der Sepp auf der Gernsen-Alm“. Geprobt wird im Probenraum im Restaurant „Hövel“, dessen neue Besitzerin Ingrid (Daniela Werthes) hauptsächlich um die Sauberkeit des Bodens besorgt ist. Ihr Regisseur ist ihnen leider davongelaufen, weil Susi (Jenny Gath) immer etwas zu motzen hatte.

Die anderen Schauspieler (Hannes Benner, Hannah Nickel und Laurin Melms) haben zudem ihren Text immer noch nicht so ganz im Griff, und zu allem Übel fehlt ihnen auch noch die Souffleuse. Nun hat Susi die glorreiche Idee, einen Profi-Regisseur zu engagieren, der ihnen den letzten Schliff gibt und das Ganze so richtig professionell angeht. Die anderen finden einen Profi-Regisseur überhaupt nicht nötig, denn sie finden sich selbst absolut okay, fügen sich aber der Macht von Susi. Es ist ja so schwer, eine anständige Dirigentin zu finden!

Der neue Regisseur (Florian Nickel) taucht endlich verspätet auf. Er hatte sich im Nebel verirrt. Und leider hat er sich auch im Probenlokal vertan, denn eigentlich wollte er zum Dramatischen Verein in der Nachbarstadt. Er ist der festen Überzeugung, er inszeniere hier „Romeo und Julia“ von Shakespeare.

Nerven liegen blank

Es werden einige Szenen durchgenommen, und die Laienspielgruppe legt sich mächtig ins Zeug. Aber da jeder von einem anderen Stück spricht, liegen die Nerven des armen Regisseurs ziemlich schnell blank ...

Karten zum Einheitspreis von 5 Euro gibt es im Vorverkauf bei Geschenke Kessel und beim Frisör Moosmayer sowie an der Abendkasse.