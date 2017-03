Monschau. Die traditionelle Spazierwegsäuberung organisierte wie in jedem Jahr wieder der Eifelverein Monschau zusammen mit den Vereinen der Altstadt.

Es kamen elf Helfer in Arbeitskleidung, ausgerüstet mit Sticker, Schaufel, Besen und Müllsäcken zum Treffpunkt am Markt. Nachdem Klaus Hilgers die Helfer begrüßt hatte, verteilte Egon Foulonge die Routen, die dann in Zweiergruppen abgearbeitet wurden.

Das Ergebnis waren zwölf volle Säcke mit Abfall und Unrat: Plastikbecher und -flaschen (sogar Pfandflaschen), WC-Deckel, zugebundene Tüten mit Hausabfall u.v.m.