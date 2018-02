Nordeifel.

Als die fünf Nordeifeler C-Ligisten sich in der vergangenen Saison in die Winterpause verabschiedeten, war die drittklassige Eifeler Fußballwelt noch in Ordnung. Hertha Strauch führte punktgleich mit Inde Hahn II und SG Berger Preuß III die Tabelle der C4 an.