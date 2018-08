Nordeifel - Bei Gärtnereien heißt das Motto in der Hitze „Wasser marsch!“

Nordeifel.

Wasser ist in diesem heißen Sommer das Element der Stunde. Das spüren nicht nur alle Gartenbesitzer, sondern auch die Blumenhandlungen und Gärtnereien, wo jetzt auch Tag für Tag das Motto „Wasser marsch!“ gilt. „Wir gießen den ganzen Tag über unsere Blumen und Pflanzen. Morgens fangen wir an, und abends hören wir damit auf“, sagt Andrea Haas, Floristenmeisterin im Betrieb Blumen Pauls in Konzen