Filmschauplätze in der Nähe

Am Donnerstag, 17. August, wird in Aachen auf dem Innenhof des Kármán-Auditoriums der Film „Moon“ gezeigt. Im Rahmenprogramm wird die RWTH ab 20 Uhr auf der einen Seite zukunftsweisende Forschung, auf der anderen Seite Studierende präsentieren, die sich, etwa beim Filmstudio e.V., für das kulturelle Leben der Hochschule engagieren. Eingerahmt wird das Ganze von Musik – aus den Reihen der Hochschule.

Am Freitag, 18. August, wird der Grenzübergang Köpfchen am Südrand des Aachener Waldes zum Filmschauplatz. Dann wird der Film „Das brandneue Testament“ zu sehen sein. Zum Rahmenprogramm gehören ab 19.30 Uhr Spaziergänge rund um das KuKuK-Gelände mit Stationen am Westwall, am Baumhaus und an den Zyklopensteinen sowie Musik von belgischen und deutschen Künstlern. Dr. Herbert Ruland von der autonomen Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (DG) wird über die wechselhafte Historie der deutsch-belgischen Grenze berichten.