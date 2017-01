Beförderungen verdienter Aktiver bei den Kesternicher Schützen

Kesternich. Bei der Generalversammlung der Schützenbruderschaft Kesternich standen Vorstandswahlen und Beförderungen im Vordergrund.

Brudermeister Heinz Siemons konnte 20 Vereinsmitglieder begrüßen und bat zunächst um Gedenken der verstorbenen Vereinsmitglieder. Schmerzlich ist der Verlust des kürzlich verstorbenen aktiven Vereinsmitgliedes Heribert Rombach.

Nach der Protokollverlesung von Schriftführerin Carola Siemons, dem Jahresrückblick von Marita Quack und dem Kassenbericht von Ingrid Roder kamen keine Nachfragen. Der Kassenbericht zeigte ein kleines Plus und die Kassenprüfer bescheinigten eine saubere und korrekte Kassenführung bei der Haupt- und Jugendkasse. Somit wurde dem gesamten Vorstand die Entlastung erteilt.

Der Jugendbericht von Sarah Maas zeigte ein reges Vereinsjahr auf, besonders durch den Bezirksjugendtag in Kesternich. Dann trug Schießmeister Hubert Roder für 2016 vor. Vereinsmeister wurde Heinz Siemons mit 147 Ringen. Er wurde mit der Vereinsmeisterschnur ausgezeichnet. Bei der Schützenjugend ging die Ehrennadel mit 140 Ringen an Kathi Kocierzyinska. Bei den Wintervergleichskämpfen konnte die 1. Mannschaft in die A-Klasse aufsteigen. Hier liegt sie zurzeit auf dem letzten Platz. Die Pistolengruppe erreichte 2016 den 3. Platz. In der noch laufenden Meisterschaft liegt sie zurzeit mit nur einem verlorenen Wettkampf auf Platz zwei.

Bei den Bezirksmeisterschaften 2016 erreichte Jana Roder den 2. Platz bei der Jugend, weiblich. In der Damenklasse 3 errang Ingrid Roder den 2. Platz. Vereinsmeister 2017 wurde Ingrid Roder und Jungschützenmeister 2017 wurde Norman Bonnè.

Beförderungen waren auch angesagt: Werner Quack wurde aufgrund seiner Verdienste zum Major befördert. Schießmeister Hubert Roder wurde als bereits 42 Jahre aktiver Schützenbruder zum Generalmajor befördert. Zum Oberst wurde Ulrich Offermann nach 47 Jahren aktiver Vereinszugehörigkeit befördert. Weitere Beförderungen werden im Laufe des Jahres noch vorgenommen.

Die Vorstandswahlen brachten folgendes Ergebnis: 1. Brudermeister: Heinz Siemons, 1. Schriftführerin: Carola Siemons, 1. Kassiererin: Sigrid Rombach, 1. Schießmeister: Hubert Roder, 1. Jungschützenmeisterin: Carola Siemons, 2. Jungschützenmeister: Norman Bonnè. Die Positionen des 2. Brudermeisters und des 2. Kommandanten bleiben vorerst vakant.