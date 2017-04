Rott.

Musik lag in der Luft, im Saal Hütten hatte der Musikverein Rott am Samstagabend zu seinem jährlichen Konzert eingeladen. Sechs Monate konstante Probenarbeit, ein Probenwochenende in der Eifel, der Klangkörper unter der bewährten langjährigen Leitung von Heinz Hilgers war willens und bereit, eine Kostprobe seines Könnens abzugeben.