Ball rollt weiter bei Hertha Strauch Von: ho

Letzte Aktualisierung: 18. Februar 2018, 10:55 Uhr

Strauch. Auch im 97. Vereinsjahr wird beim RSV Hertha Strauch 1921 e.V. noch Fußball gespielt. Auch wenn dies momentan nicht ganz so erfolgreich geschieht – in den Kreisligen C und D rangieren die beiden Team jeweils auf dem 16.Platz –, blickte Vorsitzender Heinz-Walter Breuer auf der Jahreshauptversammlung des Vereins optimistisch in die Zukunft.