Nordeifel - Bald wird es „Nationalpark-Kitas“ geben

Nordeifel. Während das Kooperationsprojekt „Nationalpark-Schulen“ längst zu einer festen Einrichtung des Nationalparks Eifel geworden ist, ist das Zertifizierungsprojekt „Nationalpark-Kita“ in Kooperation mit dem Förderverein Nationalpark Eifel gerade erst aus der Taufe gehoben worden.

Das neue Projekt schafft, ähnlich wie bei den „Nationalpark-Schulen“, Gelegenheiten für das direkte Naturerleben vor der Haustür. Kindertagesstätten bekommen die Möglichkeit, die Nationalpark-Thematik in Projekten aufzugreifen und von klein auf eine positive Haltung und Einstellung zur sich frei entwickelnden Natur zu fördern.

Für Dienstag, 10. April, laden die Nationalparkverwaltung Eifel und der Förderverein Nationalpark Eifel zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung ins Nationalpark-Zentrum Eifel ein, bei der Interessierte mehr über die Vorteile dieser Zertifizierung erfahren.

Kriterien und Anforderungen

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Informationen zu den Zertifizierungskriterien und Anforderungen an die teilnehmenden Einrichtungen. Die Einladung richtet sich an alle interessierten Kindertageseinrichtungen, Trägervertretungen und pädagogische Fachberatungen. Die Informationsveranstaltung findet am Dienstag, 10. April, 9 bis 13 Uhr, im Seminarraum des Nationalpark-Zentrums Eifel (Vogelsang 70, Schleiden-Vogelsang) statt.

Referenten sind Dr. Michael Röös, Leiter der Nationalparkverwaltung Eifel, Maike Schlüter und Jutta D‘Orsaneo, Fachgebiet Umweltbildung, Nationalparkverwaltung Eifel, Sabine Wichmann, Förderverein Nationalpark Eifel, und Marga Fleischmann, pädagogische Fachkraft in der Begleitung katholischer Kindertagesstätten.

Wer an der Veranstaltung interessiert ist, melde sich bitte per E-Mail oder Fax bei Maike Schlüter von der Nationalparkverwaltung Eifel an: schlueter@nationalpark-eifel.de, Fax: 02446/805186. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Teilnehmerinnen aus dem Testlauf des Projekts berichten über ihre Erfahrungen – Maike Schlüter, Jutta D’Orsaneo (Nationalparkverwaltung Eifel), Sabine Wichmann (Förderverein Nationalpark Eifel e.V.) und Marga Fleischmann (Pädagogische Fachkraft Kitas) informieren aus dem Team der Projektkoordinatorinnen über die Ziele des Programms und stehen den Teilnehmenden der Veranstaltung Rede und Antwort.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, an einer kostenfreien Führung durch die Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ im Nationalpark-Zentrum Eifel mit Vorstellung des pädagogischen Begleitprogramms für Vorschulkinder teilzunehmen.

Der erste Zertifizierungszeitraum der Nationalpark-Kitas beginnt am 15. Mai. Interessierte Einrichtungen können sich vorab bewerben.

Maximal 30 Kitas

Für die Teilnahme am Projekt, dessen Ziel eine dauerhafte Partnerschaft zwischen dem Schutzgebiet und Kindertagesstätten in der Region ist, werden schließlich maximal 30 Kitas ausgewählt. Auswahlkriterien sind die Verteilung der Einrichtungen aus den drei Landkreisen, in denen der Nationalpark Eifel liegt (Düren, Euskirchen, Städteregion Aachen), die Bandbreite der Trägerlandschaft sowie die dargestellte Motivation der Einrichtungen zur Teilnahme am Zertifizierungsprojekt.

Das Projekt „Nationalpark-Kita“ ist eine Kooperation der Nationalparkverwaltung Eifel und des Fördervereins Nationalpark Eifel. Bei der Umsetzung des neuen Konzeptes wurde die Nationalparkverwaltung vom Förderverein inhaltlich wie finanziell unterstützt. Ein Grundanliegen des Zertifizierungsprojektes „Nationalpark-Kita“ ist, Kinder in die Natur zu bringen. Der direkte emotionale Zugang zu Natur in der frühkindlichen Entwicklung ist wesentlich für die gesunde Entwicklung des Kindes.

Im Mittelpunkt stehen die Kinder mit ihren Ideen und Bedürfnissen sowie die Annahme, dass Naturverbindung ein Grundbedürfnis ist.